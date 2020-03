machdichSCHLAU

UniCredit Bank Austria sichert in den kommenden zwei Monaten die Verpflegung der Obdachlosen in der „Gruft“ der Caritas in Wien in Mariahilf und Währing mit 50.000 Euro, weitere 50.000 Euro gehen an SOS-Kinderdorf für die Sicherstellung psychologischer Beratung für Kinder und Jugendliche über „Rat auf Draht“.

Darüber hinaus spendet die UniCredit Bank Austria 20.000 Euro an drei italienische Spitäler und auch 2020 fördert die UniCredit Bank Austria im Rahmen des Bank Austria Sozialpreises heimische gemeinnützige Initiativen mit insgesamt 81.000 Euro.