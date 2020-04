machdichSCHLAU

Die Kurzzeit-Nationalratspräsidentin Köstinger will Bundesgärten nicht aufsperren, weil es sich um ein Politikum der Sozialisten handelt, dass Menschen spazieren wollen, sollen und müssen. Nein in den Parks lauert nicht die Coronagefahr, vielmehr drinnen und wenn es keine Ausgehplätze gibt, dann kommen Menschen zu nahe. Das Abstandhalten ( 2 Meter besser als 1 Meter) wird leichter in großen Park, etwa in Schönbrunn. Es ist eine Schande, dass die Bundesgrten geschlossen sind!