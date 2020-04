Arbeitslose und Schulungsteilnehmer zusammengerechnet waren 562.522 (plus 193.543) ohne Beschäftigung. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition stieg um 4,7 Prozentpunkte auf 12,2 Prozent. Zum Vergleich: Ende Februar waren in Österreich rund 400.000 Personen arbeitslos oder in AMS-Schulung.