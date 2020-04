Der Wiener TV-Koch, Alexander Kuptner, stellt in diesem Buch sein erfolgreiches Ernährungs-programm mit 50 ausgewogenen Rezepten vor. On top zeigt er seine Lieblingsfitnessübungen die sich kinderleicht in den Alltag integrieren und zu Hause absolvieren lassen. Während der Coronavirus-Krise bleiben Sie zu Hause aber doch fit.