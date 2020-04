machdichSCHLAU

Gerade in der aktuellen Lage zählt die jederzeitige Verfügbarkeit und stabile Stromerzeugung aus der Donau besonders. Trotz krisenbedingter Einschränkungen beendeten VERBUND-Mitarbeiter erfolgreich die Wartungen im oberösterreichischen Donaukraftwerk Ottensheim-Wilhering. Das Flusskraftwerk ist einsatzbereit und trägt zur sicheren Stromversorgung in Österreich bei. Im leistungsstärksten Wasserkraftwerk Oberösterreichs, in Aschach, ist die Revision am Wehrfeld noch im Gange, um vor möglichen Hochwasserereignissen im Spätfrühling gerüstet zu sein.