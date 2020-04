machdichSCHLAU

Die Strategie des Gesundheitsministeriums war erfolgreich, bedauerliche Totesfälle gabs und noch ist der Virus nicht besiegt, also weiterhin grundsätzliche Vorkehrungen: Abstand halten, 1 Meter, viel besser 2! Nichts anfassen außerhalb der Wohnung, rein gar nichts. Oder Handschuhe verwenden. Masken oder Mundschutz außerhalb des eigenen Hauses und überall in Räumen, öffentlichen Verkehrsmitteln, nicht im Freien, außer in belebten Straßen (Beispiel wie im Advent). Und ansonsten leider Reise- und Veranstaltungsbeschränkungen!