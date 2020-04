machdichSCHLAU

Sommerliche Temperaturen und Hochkonjunktur für den Osterhasen dieses Wochenende – aber was ist jetzt draußen erlaubt und was nicht? AK Mitglieder sind verunsichert – die AK klärt auf: Man darf sich im Freien alleine oder mit Menschen, mit denen man zusammenwohnt, bzw. mit Haustieren aufhalten. Zu allen anderen muss man mindestens einen Meter Abstand halten. Bewegung draußen ist ratsam und gesund. Aber Vorsicht, keinen riskanten Sport! Die AK appelliert an Minister Nehammer, die Verordnung nicht strenger zu vollziehen, als sie erlassen wurde.