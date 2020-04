machdichSCHLAU

Robert Rother, der Autor, geht 2004 nach China, wo sich sehr schnell sehr viel Geld verdienen lässt, steigt in die High Society auf und bewegt sich im exklusiven Club der Superreichen. Dann wird alles anders: Eine Klage bringt ihn und seine Partnerin in Untersuchungshaft. Seine Geschäfte hart am Rande der Legalität waren den Mächtigen ein Dorn im Auge. 2770 Tage wird Rother von da an unter unvorstellbaren Bedingungen in Gefängnissen Südchinas verbringen. Im Gefängnis sieht er Zwangsarbeit, Demütigungen, Isolationshaft und Folter. Diese Buch ist der erste Augenzeugenbericht eines Europäers über die Haftbedingungen in chinesischen Gefängnissen.