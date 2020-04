machdichSCHLAU

Mehr als 160 000 Testungen, bei weitem nicht die versprochenen 15 000 täglich, aber 15 000 bestätigte Corona Fälle gesamt, davon 24 % in Tirol mit nur 9 % Bevölkerungsanteil. Es gibt derzeit etwa 6000 Erkrankte – weil viele wieder gesund sind – davon weniger als 1000 in Spitälern und davon etwa 1/4 auf Intensivstationen. Schlimm ist die hohe Zahl der fast 400 Verstorbenen. Die Dunkelziffer der Virusträger beträgt wahrscheinlich 28 500. Also wir sind nicht “über dem Berg”, aber die wirtschaftliche Auswirkung ist katastrophal!