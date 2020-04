machdichSCHLAU

Schreckliche Ausmaße in den USA, nachdem der trotzigdumme Blondschopf auf alleinige Macht sich beruft; in Ungarn setzt der Diktator Orban die Verfassung außer Kraft, in Südamerika wird Coronakrise negiert. In Indien schreitet die Polizei brutal bis dumm ein, um Maßnahmen zu exekutieren, in Rußland schnellen die Zahlen hinauf, die Türkei taumelt irgendwie unter der Herrschaft des Paschas Erdogan. Kein Wunder, dass in Österreich die Zustimmung zu den Maßnahmen sehr groß ist, weil vor allem die Bevölkerung mitmacht. Jetzt muss allerdings eine Rückkehr zur Normalität erfolgen.