So haben die Neos den Vorschlag der 20 m2 pro Einkaüfer in Geschäften gemacht, 10 wären auch genug, aber eben in allen Geschäften! In Theatern ist dieser Vorschlag natürlich undurchführbar, dennoch wollen die Grünen das anwenden. Die Öffnung der Gastgärten, Schanigärten, mit Abstandsbeschränkungen sollte sofort praktiziert werden. Eine gute Idee der Freiheitlichen!