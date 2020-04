machdichSCHLAU

Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) baut seinen Online-Schwerpunkt zu 1945 weiter aus: Die neue Web-Ausstellung “Zwischen den Zeiten. 1945 in Fotos” spannt den Bogen vom Frühling bis in den Sommer 1945. Hundert Fotografien geben teils völlig neue Einblicke in die Erfahrungen der Menschen vor 75 Jahren, in einer Zeit des Übergangs zwischen NS-Herrschaft und Demokratie, totalem Krieg und alliierter Verwaltung.Am 27. April jährt sich die Geburtsstunde der Zweiten Republik zum 75. Mal: Schon wenige Tage nach der Befreiung Wiens erklärte die Provisorische Staatsregierung die Unabhängigkeit Österreichs und die Wiedererrichtung einer demokratischen Republik. Zu dem Zeitpunkt waren aber noch weite Teile des Landes unter der Kontrolle des NS-Regimes, das trotz des absehbaren Kriegsendes seine Verfolgungspolitik fortsetzte und Versuche der friedlichen Übergabe oft drakonisch bestrafte. Deshalb wurden gerade in den letzten Tagen der NS-Herrschaft besonders viele Grausamkeiten in ganz Österreich verübt. Dieser widersprüchlichen Zeit widmet das hdgö seit März einen Themenschwerpunkt, der laufend ausgebaut wird.