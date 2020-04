machdichSCHLAU

Schon am 24. April endet das Flimmit Onlinefestival. Diagonale-Filme sind auch über diesen Termin hinaus auf den heimischen Streamingplattformen Flimmit und im KINO VOD CLUB zu sehen. Auch der ausführliche Katalog der Diagonale’20 ist weiterhin im Czernin Verlag erhältlich. Zeitgleich mit dem Abschluss des unvollendeten Festivals findet am Freitag überdies das einmalige Special Screening von Maria Arlamovskys ROBOLOVE samt Filmgespräch statt. Unterdes begibt sich das Linzer Filmfestival Crossing Europe traditionsgemäß quer durch Europa – diesmal virtuell und in drei Etappen. Start ist heute!