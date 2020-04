machdichSCHLAU

Diese Krise-Verordnungen treiben wilde Blüten! Das aus guten alten Zeiten bekannte Autokino, wo man keinen Kontakt zu anderen hat, problemlos ohne irgendeinem Kontakt zu anderen Filme ansehen kann, also wunderbar für “Ausnahme”-Zeiten, das darf nicht sein. So wie einer gestraft wurde, weil er auf einer Bank sitzt, und, und. Also Schluß mit den irren Ausgangsbeschränkungen! Was vor 6 Wochen in erster Aufregung sinnvoll war, das ist jetzt Blödsinn!