machdichSCHLAU

Wenn Sie hinter dem MAK die reservierten Parkplätze für den Krisenstab beäugeln, müssen Sie sich fragen, was machen die? Das zum Beispiel: Pro 20 m2 in Kirchen darf ein Gläubiger sitzen, stehen, also etwa gesamt im Stephansdom – Höhe innen, 20 oder 30 Meter – also 120 Menschen. In der endlich finalisierten Zugsverbindung aus Rumänien nach Wien mit Altenpflegerinnen dürfen 4 Personen in einem Abteil schlafen, 2 mal 2 Meter, Höhe 2,5 Meter. – Also bei 20 Stunden Zugsfahrt genügen für 4 Personen etwa 10 Kubikmeter Luftraum. Im Stephansdom werden für die Meßfeier während einer Stunde für 4 Mitfeiernde mindestens 1500 Kubikmeter Luft vorgeschrieben. Also dafür brauchen wir dutzende Mitglieder des Krisenstabes!