Im Museumsquartier in Wien gibt es immer wieder neue Installationen in den Durchgängen der einzelnen Höfe auch jetzt in der Nach-Corona-Zeit. In einigen dieser Durchgänge haben sich auf Initiative des MQ-Direktor Mikromuseen etabliert, lernen Sie gelegentlich etwa die Sternenpassage, Tonspur-Passage oder die Literatur- Passage kennen und besuchen Sie das Museumsquartier hinter dem Kunsthistorischen Museum.