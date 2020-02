Einr Perle in Kroatiens Opatija, dem ehemaligen Abazzia, ist das Hotel Miramar in einer sonnigen Bucht gelegen, genau jetzt im Frühling das Richtige die Sonne und das Meer zu erleben. Mit zwei Schwimmhallen und einem Wellnessbereich gelingt es auch an den seltenen Regentagen, sich zu entspannen! Klicken Sie jetzt auf das Foto zwecks spezieller Sommerangebote!