Die Tagung wird in den Sommer 2021 verlegt und wiederum in der ersten Woche der Salzburger Sommerferien stattfinden, vom Mi, 14. Juli bis Fr, 16. Juli 2021. Am Thema „Nachhaltigkeit leben lernen“ wird festgehalten, insbesondere, da die Handlungen und Akzente, die in einer „Post-Corona-Gesellschaft“ gesetzt werden, unweigerlich auch Fragen des Klimaschutzes und einer zukunftsfähigen Lebensweise aufwerfen.