machdichSCHLAU

Bad Ischl feierte am 30. April den 150. Geburtstag von Franz Lehár, der der Stadt auf besondere Weise verbunden war und immer noch ist. Die Stadtgemeinde und das Lehár Festival haben trotz Coronavirus ein Programm in Erinnerung an den “Meister der silbernen Operette” vorbereitet.

Als Alternative zu den geplanten Festivitäten anlässlich des 150. Geburtstages des Operettenkönigs Franz Lehár, die aus gegebenen Anlass zur Zeit nicht möglich sind, hat das Lehár Festival Bad Ischl gemeinsam mit dem Salzkammergut TV eine besondere Sendung produziert. Gezeigt werden Raritäten, noch nie veröffentlichtes Bild- und Filmmaterial des Bad Ischler Ehrenbürgers, sowie Interviews mit prominenten Vertretern des Genres, die ihre Erfahrungen mit dem Gesamtwerk Franz Lehárs thematisieren!

Die Erstausstrahlung findet am Donnerstag, 30. 4., um 20 Uhr statt und kann auch über einen Livestream auf http://www.fotohofer.at/ gesehen werden.