machdichSCHLAU

Die Intendantin Nina Blum schreibt uns: „Angesichts aktueller Entwicklungen rund um Covid-19 und den damit verbundenen Richtlinien werden wir die gesamte Produktion auf den Sommer 2021 verschieben. Wir möchten unseren Zuschauern – wie jeden Sommer – einen unbeschwerten Theater-Abend bieten, an dem sie bei international gefeierten und beliebten Komödien entspannen, entschleunigen und eine kleine Auszeit vom Alltag genießen können. Dies ist unter den angeordneten Maßnahmen leider nicht möglich und für uns auch nicht durchführbar. Außerdem steht die Gesundheit und das Wohlergehen unseres Publikums, unserer Schauspieler und des gesamten Teams bei uns an oberster Stelle. Wir bedauern diese Verschiebung sehr, freuen uns aber umso mehr auf die Premiere am 24. Juni 2021“.