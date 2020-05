1000 kcal Essen pro Tag, 1 ½ Liter Wasser und nur ein halber Quadratmeter Platz zum Schlafen – das ist alles, was eine Person im griechischen Flüchtlingslager Moria zum Leben hat. Unvorstellbar, in welchen menschenunwürdigen Zuständen über 20.000 Geflüchtete an der EU-Außengrenze ausharren müssen. Nicht auszudenken, was passieren würde, sollte das Corona-Virus in diesem Lager ausbrechen!