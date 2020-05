machdichSCHLAU

Wiens internationales Kurzfilmfestival präsentiert alle Filmprogramme ab 28. Mai auf einer eigens entwickelten Streaming-Plattform – Prädikat ÖkoEvent & neue Festivalanimation – Gesamte Programmveröffentlichung am 20. Mai. Statt an mehreren Spielorten in der Wiener Innenstadt wird das internationale Kurzfilmfestival Vienna Shorts dieses Jahr ausschließlich online zugänglich sein. Klicken Sie auf das Bild! Deshalb hat das Festival innerhalb weniger Wochen das Programm adaptiert und eine eigene Streaming-Plattform, den Vienna Shorts Festival Hub, entwickelt, wo ab 28. Mai rund 280 Filme in 50 Filmprogrammen sowohl live als auch on demand zur Verfügung stehen werden.

Zugriff auf das gesamte Angebot erhalten alle (Kurz-)Filminteressierten über einen Online-Festivalpass, der am 20. Mai zum Preis eines Kinotickets – um 9 Euro – erhältlich ist. Aus rechtlichen sowie Fairnessgründen gegenüber den Filmschaffenden werden alle Filme geogeblockt und sind damit für das reguläre Publikum nur in Österreich abrufbar.