machdichSCHLAU

Die 21. Foto-Auktion in der Galerie OstLicht endete mit einem ausgezeichneten Resultat und einer Verkaufsquote von über 70 Prozent. Als Highlight erwies sich eine Fotografie über die Leichtigkeit des Reisens: William Egglestons En Route to New Orleans aus dem Jahr 1971, ein Klassiker der Farbfotografie, wechselte für 45.600 Euro (Startpreis 12.000 Euro) den Besitzer. Bieter aus allen Kontinenten waren online oder telefonisch mit dem Auktionshaus verbunden.

Zu den weiteren Spitzenlosen der Auktion zählten Arthur Sasses berühmtes Albert Einstein Porträt mit herausgestreckter Zunge mit einem Ergebnis von 21.600 Euro (Startpreis 8.000 Euro), ein Stillleben von Jaroslav Rössler, das bei einem Bietergefecht auf 33.600 Euro kletterte (Startpreis 12.000 Euro) und Nobuyoshi Arakis Colourscape, das sich ein Sammler für 24.000 Euro sicherte (Startpreis 14.000 Euro).