machdichSCHLAU

Ab dem dritten Quartal 2020 führt Kia den neuen Sorento in Europa ein, der künftig auch mit Hybrid- und Plug-in-Hybridantrieb erhältlich ist. Außerdem wird der 4,81-Meter-SUV mit einem breiten Spektrum an topaktuellen Assistenztechnologien angeboten. So gibt das neue Flaggschiff der Marke als erster Kia in Europa dem Fahrer direkten Einblick in die toten Winkel links und rechts hinter dem Fahrzeug. Ein Totwinkelassistent mit Monitoranzeige (Blind-SpotView Monitor, BVM) überträgt die Bilder der Seitenkameras auf das Display

des digitalenKombiinstruments. Das System wird als Ergänzung des aktiven Totwinkelassistenten (BlindSpot Collision Avoidance Assist, BCA) angeboten, der zur Vermeidung einer Kollision im Notfall selbstständig einen Lenk- und Bremseingriff durchführt. Das Kombiinstrument mit 31,2-cm-Bildschirmdiagonale (12,3 Zoll) hat ein hochauflösendesDisplay (1920×720 Pixel), das im Fahrbetrieb den Tachometer und den Drehzahlmesser – bei elektrifizierten Modellen die Hybridsystemanzeige – als

Rundinstrumente darstellt. Wenn durch das Betätigen des Blinkers die Monitoranzeige des Totwinkelassistenten aktiviert wird, ändert sich die Darstellung: Blinkt der Fahrer links, erscheinen in der Anzeige des linkenRundinstruments die Bilder der linken Seitenkamera, wird rechts geblinkt, gibt das andere Rundinstrument Einblick in den rechten toten Winkel. Während der Übertragung wird diea ktuelle Geschwindigkeit weiterhin im Kombiinstrument angezeigt. Die hochauflösenden Weitwinkelkameras, die unauffällig unten in die Außenspiegel integriert sind, bieten einengrößeren Betrachtungswinkel als die Spiegel selbst und ermöglichen damit eine umfassende Darstellung des Gefahrenbereichs. Der Totwinkelassistent mit Monitoranzeige wird für den neuen Sorento je nach Ausführungentweder serienmäßig oder in einem Optionspaket zusammen mit Rundumsichtkamera und Kollisionsvermeidungsassistent angeboten.