machdichSCHLAU

Die wirren Vorstellungen der Regierenden Österreichs verbannen Theater ins Internet wohl noch für lange: Volkstheater-Onlinespielplan für Mai 2020.

Zu den ausgewählten Programm-Highlights zählen unter anderem die mit zwei Nestory-Preisen ausgezeichnete Inszenierung von Molières „Der Menschenfeind“ in der Regie von Felix Hafner am 24. Mai und der von Sebastian Schug für das Volkstheater/Bezirke inszenierte Roman „Der Trafikant“ von Robert Seethaler am 29. Mai. Das gesamte Programm und weitere Informationen zu den Premieren im Juni finden Sie online unter https://www.volkstheater.at/online-spielplan.