machdichSCHLAU

Seit 14. Mai gibt die UniCredit Bank Austria auf dem Dach ihrer Unternehmenszentrale 20 Bienenvölkern Quartier – insgesamt sind das eine Million Honigbienen. Pro Jahr werden am Austria Campus ab sofort mehrere tausend Gläser Bio-Honig erzeugt – in enger Kooperation mit dem Bienenzentrum (BIEZEN – Wiener Honigmanufaktur). Zwei weitere Bienenvölker werden auf dem Areal des UniCredit Centers Am Kaiserwasser angesiedelt. Ab Frühling 2021 sind hier umweltpädagogische Workshops für Schulklassen geplant