machdichSCHLAU

An allen Juliwochenenden öffnen sich an insgesamt 10 Abenden, jeden Freitag und Samstag vom 3. Juli bis 1. August 2020, ab 19:00 Uhr die Pforten des Strandbadgeländes exklusiv für 250 Gäste. Als Schauplätze dienen heuer drei Naturbühnen im Strandbadgelände, auf denen ab 19:00 Uhr jeweils drei Gruppen zeitgleich musizieren. Ab 20:30 Uhr finden die Konzerte im Herrenseethea­ter statt. An den Donnerstagabenden werden zudem zusätzlich in den Gastgärten und Höfen bzw. auf den Terras­sen von mindestens drei Lokalen in Litschau „warming-up-Konzerte“ gegen freie Spende gespielt.