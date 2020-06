Aber nicht in Wien, sondern in Böckstein, aber mit Jugendstil Architektur. Was es so alles in Österreich zu entdecken gibt, am Ende des Gasteinertals etwa eine ehemalige Arbeitersiedlung im heute schönsten Teil des Tales. Besuchenswert ist der Bergbauort wegen des Montanmuseums und des Bergwerks Radhausberg auf 1900 m mit dem Hieronymusstollen, das die Geschichte des Goldabbaus dokumentiert.