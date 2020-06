machdichSCHLAU

Ehlich gesagt stimmt es höchst verwunderlich, dass erst jetzt 10m2 Regeln und Ähnliches für die Glaubensgemeinschaften erlassen wurden und man wähnt sich ein wenig mehr in China als in einem katholischen Land mit Konkordat und Glaubensfreiheit. Wichtige Demonstrationen gegen Rassendiskimierung mit Tausenden lassen sich offenbar nicht mehr verbieten, aber die Fronleichnamsprozession schon. Was für eine Regierung haben wir in Österreich?