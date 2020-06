An neun der vergangenen zehn Tage wurden mehr als 100.000 neue Fälle gemeldet. In Afrika, Zentral- und Südasien, Mittel- und Südamerika und in einigen Ländern in Osteuropa steigen die Zahlen weiter. Seit Ende 2019 sind weltweit fast sieben Millionen Infektionen und fast 400.000 Todesfälle gemeldet worden.