Im Juni 1920 trat das AK Gesetz in Kraft und in den vergangenen 100 Jahren haben AK und Gewerkschaften gemeinsam für soziale Sicherheit und Gerechtigkeit gekämpft. Aber es ist noch immer viel zu tun: Fast 90 Prozent der Menschen in Österreich wünschen sich eine Ausweitung der Leistungen des Sozialstaates. Die Corona-Krise darf nicht dazu führen, dass sozialstaatliche Leistungen gekürzt werden!