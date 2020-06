machdichSCHLAU

Ein wahrlich interessantes Bauwerk findet man im Zentrum der Stadt Litomysil, bestens erhalten und besuchenswert. Erbaut in den Jahren 1567 bis 1582 in Ostböhmen für die Familie Pernstein ist das Gebäude wohl das bedeutendste Renaissance-Denkmal in der Tschechischen Republik. Im Nebengebäude wurde am 2. März 1824 Friedrich Smetana geboren, ein Tschechischer Großmeister der Musik und Komposition. Sein bekanntestes Werk ist “Die Moldau”.