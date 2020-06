machdichSCHLAU

Wer nach dem Besichtigungsbesuch der Welterbestadt Leitomischl in der ostböhmischen Region Pardubice am Grünstreifen des Flusses Loučná entlang flaniert findet bald eine Fahne: Meinl Kaffee. Also nichts wie hin, Kuchen essen, Wiener Kaffee trinken und erfahren, dass die Betreiberin lange in Salzburg gearbeitet hat und die österreichische Kaffetradition nach Litomysl gebracht hat!