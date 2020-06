machdichSCHLAU

Tage für zeitgenössische Theaterunterhaltung vom 7. – 16. August 2020 in Litschau am Herrensee: An verschiedensten Orten in der Stadt und am Herrensee zeigt Festivalgründer Zeno Stanek zehn Tage lang eine große Bandbreite an theatralen Formen: Aufführungen, szeni­sche Stückpräsen­ta­tionen, „Küchen­le­sungen“ von bekannten Theatermenschen in privaten Haushalten (mit Dreigangmenü), Hörspiele, Theater für junge Menschen, Autor*innenlesungen, Workshops und Sonderprojekte wie das Isolations-Experiment „Bitte nicht berühren“ von kollekTief.