Besuchen Sie die herrliche Schrammelstadt Litschau am Herrensee : An zehn Abenden, jeden Freitag und Samstag vom 3. Juli bis 1. August, öffnet man ab 19:00 Uhr die Pforten des Strandbadgeländes exklusiv für je 300 Gäste zu einem etwas anderen Schrammel.Klang.Festival. ( in diesem Covid 19 Sommer ) – einem Schrammel.Klangerl. Klicken Sie bitte auf den Button links!