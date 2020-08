Nichts verstehen, meint man, wenn man übers “Abstand-Halten” nicht spricht, sondern dieses auch praktisch einfordert. Kein Wunder etwa an den Stränden Kroatiens, bei den Wahlpartys in Kroatien oder in den kroatischen Geschäfts-straßen. Daher gibt es dann auch endlos lange Warteschlangen an den Grenzen Kroatiens nach steigenden Infektionszahlen.