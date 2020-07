machdichSCHLAU

Erinnern Sie sich noch an Innenminister Nehammer, der wollte Wien mit seinen Polizisten unterstützen gegen Corona-Infizierte vorzugehen! Jetzt liest man: Polizei soll bei Erhebung von Symptomen mitwirken können! Weil es in Oberösterreich wieder mehr Covod-19 Fälle gibt. Und es gibt nur mehr grüne Versicherungskarten mit Foto. Ganz einfach, man schickt ein solches oder bringt es. Außer man ist Nicht-Österreicher, dann auf zur Fremdenpolizei, da ist die Polizei zuständig, seit eben die letzte ausländerfeindliche Regierung am Ruder war.