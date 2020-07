Vergangenen Sonntag ist dotdotdot im ausverkauften Kinogarten im Volkskundemuseum im Wiener 8. Bezirk in die 11. Festivalausgabe gestartet. In der zweiten Festivalwoche steht eine Oscar-gespickte Fortsetzung des Puppentrick-Schwerpunkts sowie der Höhepunkt der Personale für Marie Losier mit der Österreich-Premiere von FELIX IN WONDERLAND auf dem Programm.