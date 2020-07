Ab Oktober bietet die Stadt Wien eine Gratis-Grippeimpfung für alle an. Damit will die Stadt auch die Situation im Hinblick auf das Coronavirus verbessern. Kritik an der Wiener Gratisimpfung kommt unverständlicherweise von der Apothekerkammer Niederösterreich, wegen des Vorgehens in Wien meint man zu wenig Impfstoff zu ergattern.