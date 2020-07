In Kürze verkehrt der neue Lift, ein Panoramalift vom Stadtzentrum zum Ortsteil Tabor. Hartl Metall errichtete die spektakuläre Plattform zum Einstieg in den neuen Lift – den sogenannten Taborsteg. Besucher haben dort in luftiger Höhe einen wunderbaren Blick auf das Stadtzentrum sowie auf die Flüsse Steyr und Enns!