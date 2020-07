machdichSCHLAU

Im Sofiensäle hat diese Schau eröffnet, für viel Geld kann man sich das ansehen, was es im Internet gratis gibt. Banksy ist das Pseudonym eines wahrscheinlich vor 46 Jahren in Bristol geborenen Streetart-Künstlers. Die Schablonengraffiti wurden anfangs in Bristol und London bekannt, dann weltweit. Banksy will seinen bürgerlichen Namen sowie seine wahre Identität geheimzuhalten, der Ausstellungsmacher auch, besser so.