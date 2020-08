Seit 20 Jahren ist Bashar al-Assad an der Macht und hat inzwischen eine halbe Million Menschen auf dem Gewissen, etwa 12 Millionen Flüchtlinge verursacht; die Hälfte davon sind irgendwo im Ausland. Vor 11 Jahren waren der Schlächter und seine Gattin noch in Wien auf Staatsbesuch und niemand ahnte, in welches Desaster der promovierte Augenarzt sein Land und den vorderen Orient stoßen wird.