An zwei Standorten kann man die Kunstwerke von Dutzenden Graffiti Künstlern in Wels betrachten, welche letztes Wochenende in einer Kunstaktion aufgebracht wurden. Auf den Arealen des Alten Schlachthofes und einiger Messehallen an der Traun haben sich zumeist junge Graffiti-Sprayer verewigt, um ein Statement für Outdoor Kunst abzugeben.