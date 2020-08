machdichSCHLAU

Die beiden Orte unterscheiden sich schon recht gewaltig. Überwiegen in Bad Gastein mehrstockhohe Altgebäude, manche schön renoviert und auch als Unterkünfte benutzt, so sind in Bad Hofgastein viele Hotelneubauten und dorfähnliche Häuser prägend. Nichts ist großstädtisch in Bad Hofgastein, eher alles heimelig und überschaubar. Bad Gastein hingegen mit seiner Jahrhunderte alten Geschichte und

dementsprechenden Gebäuden oder auch Ruinen ist leider nicht mehr städtisch modän. Dorfgastein ist ein eigenes Kapitel, Sportgastein wohl ein Skisportort.

