machdichSCHLAU

Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Künste Wien zu Gast im Theatermuseum mit der Ausstellung bis 4.Oktober 2020: In der fotografischen Arbeit von Petra Lutnyk geht es um die Auslotung der Trennlinie zwischen Naturstudien und Kunst. Ab wann macht eine künstlerische Überformung aus einem Abbild ein Kunstwerk? Gleichzeitig geht es in dieser Arbeit um Wahrnehmung: Sie macht Alltägliches sichtbar, das wir so noch nie wahrgenommen haben.