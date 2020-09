Das “Momoya” Restaurant in der Wiener Innenstadt ist erstaunlich groß, mit sehr beitem Angebot und freundlicher asiatischer Bedienung. Sitzt man draußen mit Blick auf die gotische Kirche Maria am Gestade fühlt man internationalen Flair selbst in diesen Zeiten. Probieren Sie japanische Sets von rohem Lachs oder Thunfisch und Dorade, es wird munden! Klick aufs Foto für Speseisenangebote!