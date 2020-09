machdichSCHLAU

Gemeinsam Garteln, die Stadt grüner machen und Ideen für ein gutes Stadtklima schmieden. Das alles und viel mehr macht das Zwischennutzungsprojekt “Garage Grande” in Ottakring möglich. In der dicht verbauten Stadt fehlt oft Platz, um aktiv zu sein und Ideen umzusetzen. Die Garage Grande in der Ottakringer Deinhardsteingasse 12-14 bietet genau dafür Raum und Platz auf Zeit. Für Infos klicken Sie bitte aufs Foto!