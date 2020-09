Die meisten Bälle können heuer im Winter nicht stattfinden, so auch der Opernball. In Wien wird es heuer twa 90 Przent weniger Gäste geben, was für viele Hotel und Restaurants besorgniserregend ist. In ländlichen Gebieten hingegen ist das Minus manchmal sogar recht klein. Aber das sind eher Ausnahmen. Schlimm wird es wohl für Wintertourismus werden.