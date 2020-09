machdichSCHLAU

Aufbruch, dieses große Thema der Saison prägt auch das erste Konzert von Andrés Orozco-Estrada als Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Als Symbol für den Neuanfang steht die eigens für dieses Konzert in Auftrag gegebene Fanfare von Carlijn Metselaar – „Vorfreude”, die als „musikalische“ Umarmung“ in die neue Saison führt. Eine klingende Rückbesinnung an die frühen Jahre des Orchesters liefert Sopranistin Christiane Karg, mit Korngolds „Schneeglöckchen“ und mit Richard Strauss’ „Ein Heldenleben“ wird hoffnungs- und kraftvoll in die Zukunft geblickt!