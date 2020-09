Diese Frage ist einfach eine politische, bzw. die Antwort darauf eine reine Annahme, daher ist es jedenfalls besser zwei Meter Abstand zu halten und trotzdem Masken zu tragen, in Innenräumen sowieso, aber auch auf Märkten, bei Veranstaltungen im Freien und in belebten Straßen, etwa in Fußgängerzonen!